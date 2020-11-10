شيعت اليوم جنازة محمد صخري اللاعب والرئيس السابق لفريق أولمبي المدية عن عمر ناهز 50 سنة، الفقيد كان لاعبا في 1970 في فريق الأولمبي إلى غاية 1976 وبعدها أي 1980 تم انتخابه على إدارة الفريق ، وكان أول رئيس يقوم باستقدام أسماء للاعبين من العيار الثقيل وقتها على غرار كويسي مصطفى، محيوز، لانو، بوسري ومباركي.

للإشارة الفقيد قضى أياما بالمستشفى قبل أن يرحل أمس متأثرا بفيروس كورونا...واعتبر يوسف هجرسي اللاعب السابق للأولمبي أن الفقيد كان محبا لألوان الفريق وقدم خدمات معترف بها اليوم و كان إنسان طيبا في علاقته مع اللاعبين.