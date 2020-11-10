قال عبد الرحيم حمرة لاعب فريق اتحاد الجزائر بأن المنافسة جد شرسة بين زملائه للظفر بمنصب وكسب ثقة المدرب فرانسوا تشيكوليني وطاقمه الفني.

وأضاف اللاعب الشاب في تصريح للموقع الرسمي لنادي سوسطارة على فايسبوك :" نعمل بشكل مكثف، مع مرور الأيام يزيد حجم ومستوى العمل، كل اللاعبين يقدمون كل مالديهم، من الناحية البدنية نتواجد في وضعية جيدة خصوصا مع العمل الذي نقوم به رفقة المحضر البدني نيكولا بوب."

وأشار إلى أنه "وجب علينا إظهار كل مالدينا في التحضيرات لتزداد المنافسة، على العموم كل شيء يسير على ما يرام."

وأوضح "أيام قليلة تفصلنا عن نهائي السوبر، تفكيرنا منصب على المواجهة، ليس من اليوم طبعا وإنما منذ شروعنا في التحضيرات."

ويلاقي فريق اتحاد الجزائر الجار شباب بلوزداد في نهائي كأس "السوبر" بملعب الخامس جويلية في 21 من نوفمبر الجاري في انتظار الموافقة على المباراة من قبل الوزارة الأولى حسبما جاء مؤخرا عبر الموقع الرسمي للرابطة المحترفة لكرة القدم.