حقيقة انضمام رونالدو إلى باريس سان جرمان
كشف المدير الرياضي لفريق باريس سان جرمان الفرنسي ليوناردو عن حقيقة تداول اسم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن قائمة اللاعبين الذين تود إدارة ناصر الخليفي التعاقد معها. إذاعة " آر أم سي " نقلت تصريحات ليوناردو قائلا :" كل الأشياء التي تظهر وتحوم حول كريستيانو رونالدو هذا لأنه قدم اليوم، إذا استقيظ كريستيانو وقال :" سأذهب إلى فريق آخر، كم عدد الأندية التي يمكن أن يذهب إليها ؟".
مضيفا :" كم عدد الفرق التي يمكنها شراء هذا اللاعب، هناك خمسة أو ستة أندية إنها دائرة مغلقة، باريس سان جرمان في هذه الدائرة والجميع يتحدث عن الفريق.
وكانت صحيفة " سبورت الإيطالية " قد نقلت خلال الأيام الأخيرة تصريحات للصحفي الإيطالي "روميو أغريستي" المتابع لشؤون نادي السيدة العجوز والذي كشف بأن إدارته ستعرض كريستيانو للبيع , قبل موعد انتهاء عقده مع الفريق على أمل استعادة 100 مليون أورو التي أنفقها من أجل ضم اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني.