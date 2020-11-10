كشف المدير الرياضي لفريق باريس سان جرمان الفرنسي ليوناردو عن حقيقة تداول اسم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن قائمة اللاعبين الذين تود إدارة ناصر الخليفي التعاقد معها. إذاعة " آر أم سي " نقلت تصريحات ليوناردو قائلا :" كل الأشياء التي تظهر وتحوم حول كريستيانو رونالدو هذا لأنه قدم اليوم، إذا استقيظ كريستيانو وقال :" سأذهب إلى فريق آخر، كم عدد الأندية التي يمكن أن يذهب إليها ؟".

مضيفا :" كم عدد الفرق التي يمكنها شراء هذا اللاعب، هناك خمسة أو ستة أندية إنها دائرة مغلقة، باريس سان جرمان في هذه الدائرة والجميع يتحدث عن الفريق.

وكانت صحيفة " سبورت الإيطالية " قد نقلت خلال الأيام الأخيرة تصريحات للصحفي الإيطالي "روميو أغريستي" المتابع لشؤون نادي السيدة العجوز والذي كشف بأن إدارته ستعرض كريستيانو للبيع , قبل موعد انتهاء عقده مع الفريق على أمل استعادة 100 مليون أورو التي أنفقها من أجل ضم اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني.