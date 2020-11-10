طالب الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ من الوزير الأول إعادة غلق المؤسسات التربوية لمدة خمسة عشر 15 يوما حتى يتسنى لوزارة التربية توفير الإمكانيات لتطبيق البروتكول الصحي.

وجاء في بيان الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، اليوم الثلاثاء، أنه ب"عد مباركتنا كاتحاد وطني لأولياء التلاميذ للدخول المدرسي الذي أقرته وزارة التربية الوطنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والذي شاركنا في إنجاحه، نطالب بغلق المؤسسات التربوية لمدة 15 يوما".

وأضاف البيان ذاته، أن هذا القرار راجع لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحتى يتسنى لوزارة التربية الوطنية والمجموعة التربوية العمل على توفير كل الإمكانيات، لتطبيق البروتكول الصحي وتحسين النقائص الملاحظة خلال الدخول المدرسي الجاري.