تأجلت أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للاتحادية الجزائرية للتنس، التي كان يفترض أن تخصص أشغالها لتنصيب لجان الترشيحات والطعون وتسليم المهام، تحسبا للجمعية الانتخابية المقبلة - إلى موعد لاحق.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن جدول أعمال الجمعية، التي كانت مقررة السبت القادم، كان يتمثل في تعيين لجنة الانتخابات تحسبا للجمعية الانتخابية التي كانت ستمكن الرئيس المستقبلي من إنهاء العهدة الأولمبية 2017 ـ.2020

وحسب المصدر ذاته فإن التأجيل جاء بسبب الظروف الصحية الراهنة وارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا.