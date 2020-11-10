سيفتقد منتخب زيمبابوي لأربعة عناصر من الفريق قبل مواجهتهم للمنتخب الجزائري الخميس القادم بملعب 5 جويلية لحساب تصفيات أمم إفريقيا.

وسيغيب لاعب وسط الميدان الهجومي ، مارشال مونيستي لاعب نادي رامس الفرنسي عن المواجهة المزدوجة التي تجمع منتخب بلاده زيمبابوي بنظيره الجزائري يومي 12و 16 نوفمبر الجاري, بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة ناديه أمام راسينغ لانس لحساب الجولة 10 من البطولة الفرنسية.

و يعدّ هذا الغياب، الرابع في صفوف منتخب زيمبابوي بعد الإعلان في وقت سابق عن غياب كل من الحارس مكوروفا وثلاثة من ركائز النادي.