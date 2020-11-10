تنعقد الجمعية العامة العادية للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية في تاريخها المحدد يوم السبت 14 نوفمبر بالجزائر العاصمة، حسبما علم اليوم الثلاثاء من الامين العام للهيئة الاولمبية.

وأكد الامين العام "للكوا " رابح بوعريفي ان "أشغال الجمعية العامة العادية لسنة 2019 تنعقد كما كانت محددة من قبل، يوم السبت المقبل بالجزائر العاصمة."

واعتبر بوعريفي ان المكان ( فندق الجزائر) الذي تم اختياره لعقد الجمعية العامة، يناسب هذا اللقاء حيث ان " كل الاجراءات الصحية متوفرة لحماية المشاركين من عدوى فيروس كورونا."

وجدير بالذكر انه بالإضافة الى دراسة الحصيلتين المالية والأدبية لموسم 2019، سيتم انتخاب عضوين جديدين في المكتب التنفيذي، واحد منهما من العنصر النسوي.

وينتهي آخر اجال لإيداع ملفات الترشح غدا الخميس على الساعة 17سا "، حسبما أوضحه نفس المصدر.

وأودع اربعة مترشحين ملفاتهم للانضمام الى المكتب التنفيذي "للكوا" و يتعلق الامر ب : صوريا حداد (جيدو)، فريال شويتر (دكتور في الطب)، فيروز ديح ( دولية سابقة في كرة السلة)، الهادي مصاب ( رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع) وعزالدين جلول ( رئيس الاتحادية الجزائرية للشطرنج).