إنتخب جعفر أيت مولود خلال اشغال الجمعية العامة الانتخابية التي انعقدت بمركز التسلية العلمية بتيزي وزو، زوال اليوم نهار الثلاثاء 10 نوفمبر ، رئيسا جديدا للنادي الهاوي شبيبة القبائل خلفا لسامي إدراس الذي انتهت عهدته.

تحصل الرئيس الجديد للنادي لهاوي لنادي شبيبة لقبائل عل 13 صوتا من الـ28 عضوا من اعضاء الجمعية العامة للشبيبة فيما تحصل المرشحين الأخرين محمود زغدود على 11 صوتا فيمت تحصل كمال حميسي على صوتين فقط .

كما تم خلال الجمعية العامة هذه انتخاب الأعضاء الـ7 الذين يشكلون المكتب لتنفيذي للنادي الهاوي .