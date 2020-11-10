استلم مستشفى "حي النجمة" المخصص للتكفل بحالات كوفيد19 ، والذي أوكلت مهمة تسييره لمديرية المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران، معدات لتهيئة 20 سرير للإنعاش، اضافة الى ما لايقل عن 40 سرير المتواجدة على وحدة الكوفيد للمؤسسة الاستشفائية الجامعية ، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء مدير هذه المؤسسة الاستشفائية.

و أشار الدكتور محمد منصوري الى أن أسرة الإنعاش المتواجدة بمبنى الروضة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران و الذي تم تحويله الى وحدة للتكفل بالكوفيد منذ بداية انتشار الوباء لم تعد تكفي.

و أكدت مسؤولة هذه الوحدة، البروفيسور دليلة بن علي أن عدد الحالات الصعبة التي تعاني من تعقيدات تنفسية باتت في ازدياد، حيث لم تعد أسرة الإنعاش "بالروضة" كافية للتكفل بهم، مبرزة أن هذا العدد الاضافي من الاسرة سيخفف الضغط على وحدة الكوفيد بالمؤسسة الاستشفائية بوهران.

و أوضح الدكتور منصوري أن المؤسسة الاستشفائية تلقت تبرع من 20 جهاز "سي باب" و الذي يضمن وصل المرضى بالأكسحين و ضمان التنفس الاصطناعي، ما يضمن التكفل بعدد أكبر من المرضى الذين يعانون من تعقيدات تنفسية، دون أن يخفي قلقه من تزايد هذه الحالات دون توفير ما يكفي من التجهيزات لاستقبال الجميع.

و كانت مديرية الصحة و السكان قد أعلنت مؤخرا استقبال معدات ل 14 سرير انعاش ستوجه لمستشفى حي النجمة، ليصل بذلك ال عدد الى 34 سرير.