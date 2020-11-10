ستعرف 13 بلدية بالجزائر العاصمة تذبذبا حادا في التزويد بالمياه الشروب، حسبما أعلنت اليوم الثلاثاء شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”.

وأكدت “سيال” في بيان لها، بأن عملية التزويد بالمياه الشروب ستقام تدريجيا يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 بداية من الساعة 06:00.

البلديات المعنية بهذا التذبذب هي :

• بلدية زرالدة

• بلدية اسطاولي

• بلدية عين البنيان

• بلدية المعالمة

• بلدية درارية

• بلدية العاشور

• بلدية بابا حسان

• بلدية خرايسية (جزئيا)

• بلدية السحاولة (جزئيا)

• بلدية الشراقة

• بلدية أولاد فايت

• بلدية دالي براهيم (منطقة عين الله)

• المدينة الجديدة سيدي عبد الله