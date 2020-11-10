انهزم وفاق سطيف أمام أولمبي المدية بنتيجة 1-2 الشوط الأول:(0-0)، اليوم الثلاثاء بملعب "8 ماي 1945" بمدينة سطيف، في مباراة ودية تدخل ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2020-2021 المقرر انطلاقته يوم 28 نوفمبر.

و افتتح الضيوف باب التسجيل في الدقيقة الـ50، قبل أن يعدل الوفاق النتيجة في الدقيقة الـ57، لكن الاولمبي تمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء "د76"

هذا اللقاء هو الرابع وديا لأشبال المدرب نبيل الكوكي أثناء هذه الفترة التحضيرية، بعد تغلبهم على فريق الناحية العسكرية الخامسة بنتيجة 3-2، ثم خسارتهم أمام الصاعد الجديد إلى المحترف الأول شبيبة سكيكدة (1-2) و تعادلهم أمام نجم مقرة (2-2).

وسيخوض الوفاق مواجهتين وديتين أخريين، يومي 14 و 18 نوفمبر أمام على التوالي شبيبة القبائل بسطيف و جمعية عين مليلة على ميدان هذا الأخير.

كما قد ينشط رفاق أمير قراوي مباراة ودية أخرى قبل انطلاق الموسم الكروي.

أما أولمبي المدية، فقد سجل هزيمة في لقائه الأخير أمام نجم مقرة (0-1) و التي جاءت بعد فوزه على شباب قسنطينة (1-0) بملعب بن عبد المالك.

ويتبارى وفاق سطيف مع اتحاد الجزائر بالعاصمة يوم 28 نوفمبر برسم الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، فيما يستقبل الأولمبي، شبيبة الساورة بالمدية.