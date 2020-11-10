تمكنت مصالح الشرطة القضائية ببواسماعيل بتيبازة من الإطاحة بمهرب مخدرات يقود عصابة يمتد نشاطها لغرب البلاد و محل عدة أوامر قضائية بالقبض، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء مصالح الأمن الولائي.

وقالت خلية الإعلام للأمن الولائي أن العصابة الإجرامية المختصة في "إستيراد وترويج المخدرات و المؤثرات العقلية" تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 32 سنة مسبوقين قضائيا، وتم على إثر هذه القضية حجز 1 كلغ و 250 غرام

من المخدرات و 50 قرصا مهلوسا و منظار ميداني يستعمل لمراقبة أجهزة الأمن و 10 قنينات تحوي سائل مخدر و هواتف نقالة و مبالغ مالية "معتبرة".

وبعد تمديد الاختصاص، تم توقيف المهرب، المتورط الرئيسي، بمسكنه العائلي بمدينة البليدة من قبل عناصر الأمن الحضري الثاني لأمن دائرة بواسماعيل، حسب المصدر الذي أشار إلى أن وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات حول نشاط هذه العصابة و طرق نقل و ترويج مختلف السموم بعد إختراق الشبكة باستغلال أحد أفراد العصابة.

وعلى ضوء تلك المعلومات، يضيف المصدر، تم تكثيف العمل الإستعلاماتي و التحري الميداني الذي تكلل بتحديد هوية أفراد الشبكة، ليتم إعداد خطة أمنية محكمة سمحت باستدراج أفراد العصابة عن طريق أحدهم، قبل أن يتم إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة.

وتم تقديم أطراف القضية أمام نيابة محكمة القليعة بتهمة "تكوين شبكة إجرامية منظمة لاستيراد وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية يمتد نشاطها الى الحدود الغربية، حيث أمر قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة بإيداعهم الحبس الاحتياطي، استنادا لنفس المصادر.