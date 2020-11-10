نظم اليوم الموالون بتبسة وقفة احتجاجية امام مقر الولاية للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في المضاربة بمادة النخالة التي تنتج في المطاحن من القمح المدعم وتوجه بالأساس لأعلاف الماشية ليتم بيعها للوسطاء والتجار بأسعار مضاعفة اذ تجاوزت السعر الرسمي 1600 دينار للقنطار الواحد الى 3500 دينار .

ويطالب الموالين بتسخير هذه المادة مباشرة للموالين عن طريق اعتماد قوائم رسمية لدى المطاحن وفرض رقابة صارمة على التلاعب بالكميات المنتجة .

وطرح الموالون عدة انشغالات بينها النظر في غلق سوق الماشية بالشريعة وتسريع وتيرة منح الاعلاف من تعاونية الحبوب والتي مر عليها موسم كامل دون الاستفادة.

ووجهوا نداء لوزير الفلاحة لعدم تعقيد اجراءات تطهير قوائم الموالين بسبب تنقل الموالين الى الصحراء بحثا عن فضاءات الرعي سيما بعد تأخر تساقط الامطار في شمال الولاية.