تقدمت إدارة اتحاد العاصمة بطلب رسمي للجهات الرسمية قصد إعادة النظر في نظام المنافسة القاضي بإجراء 38 جولة في إطار بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم موسم 2020-2021 حسب بيان أصدره اليوم الثلاثاء النادي العاصمي.

وجاء في بيان اتحاد العاصمة : " نظرا للوضع المقلق بسبب عودة ظهور حالات كوفيد-19، ونظرا للأزمة المالية التي تمر بها غالبية الأندية الجزائرية ، نعتقد أنه من المستحيل إكمال البطولة لموسمها 2020-2021 من خلال لعب 38 مباراة".

و في نفس السياق، اقترح النادي العاصمي في طلب رسمي تقدم به للجهات المسيرة لكرة القدم بمراجعة صيغة البطولة من خلال تجسيد نظام المنافسة بمجموعتين من 10 أندية لكل منهما (وسط-شرق، وسط-غرب) مع إجراء المباريات الفاصلة للقب و النزول الى القسم الثاني.

و اختارت غالبية أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بطولة كلاسيكية من 38 جولة، ضمن التغييرات التي عرفها نظام المنافسة الذي أقرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حيث تم طرح ثلاث صيغ على الأندية من أجل اختيار الأنسب، وهي منافسة كلاسيكية ب 38 جولة، وبطولة تتضمن مرحلة الذهاب ب 19 جولة دون إياب، وبطولة بمرحلة ذهاب ب 19 جولة متبوعة بدورة اللقب ( العشر الأوائل) ودورة تفادي السقوط. و يرتقب أن تنطلق بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم في 28 نوفمبر الجاري حيث ستكون مسبوقة بمباراة الكأس الممتازة، المقرر إجراؤها يوم 21 نوفمبر بملعب 5 جويلية بين شباب بلوزداد و اتحاد العاصمة.