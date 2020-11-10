توقع الرئيس التنفيذي لشركة فيتول العالمية لتجارة الطاقة، راسل هاردي، اليوم الثلاثاء، أن تتجه أسعار النفط صوب نطاق 50 دولارا للبرميل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال هاردي وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء البريطانية رويترز، إن أسعار النفط ستتجه صوب نطاق يتراوح بين 45 و49 دولارا للبرميل أو حتى 50 دولارا في الأشهر القليلة المقبلة مع السحب من المخزونات بشكل متواضع خلال الشتاء وتسارع هذا خلال منتصف 2021.

وهبطت أسعار النفط، اليوم، إذ طاردت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الأمد القريب في أوروبا والولايات المتحدة المتضررتين من فيروس كورونا، السوق بعد ارتفاع أثناء الليل تقوده أنباء مشجعة بشأن لقاح لكوفيد-19.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو ما يعادل نحو 1.4% إلى 39.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لبرنت 44 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 41.96 دولار للبرميل.

و قفزت أمس الاثنين عقود الخامين القياسيين 8%، في أكبر مكسب يومي لهما منذ ما يزيد عن 5 أشهر.

وجاءت هذه القفزة بعد إعلان شركتي فايزر وبيونتك لصناعة الأدوية أن لقاحهما التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90% استنادا إلى نتائج تجارب أولية.