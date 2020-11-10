قصد الاطلاع على الوضعية الوبائية قام مساء اليوم جهيد موس والي الولاية بزيارة ليلية فجائية لمستشفى بن يوسف بن خدة بالبرواقية في زيارة ليلية وذلك للوقوف على على مدى التكفل بالمرضى المصابين بداء كوفيد19 ومدى توافر ظروف العمل الملائمة للطاقم الطبي.وهو ماكان محل تعليمات سابقة.



وقظ مكنت الزيارة من الوقوف على الجهود المبذولة من قبل الطاقم الصحي الذين ، آثروا مجابهة الداء مستجيبين لنداء الضمير المهني والوطني مثمنا الدور المحوري لهم لمحاربة داء كورونا كوفيد19 مؤكدا دعمه الكامل للجيش الابيض وعمال الصحة جميعا.



والي الولاية وقف خلال زيارته على مدى توافر الامكانات الكفيلة بالتكفل الامثل بالمرضى..ويبقى الجدير بالذكر ان عدد المصابين بداء بكورونا و يرقدون بمستشفيات المدية حسب محمد شاقوري مدير الصحة والسكان في تصريح اعلامي أمس بلا 204 حالة