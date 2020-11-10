أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء ان وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي،نفذت خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 09 نوفمبر 2020، عدة عمليات، ففي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بتبسة، فيما تم كشف وتدمير (03) قنابل تقليدية الصنع بكل من جيجل و تيزي وزو وعين الدفلى.



أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (29) تاجر مخدرات وضبطت كميات معتبرة من الكيف المعالج تُقدر بـ (10) قناطير و (20,8) كيلوغرام خلال عمليات متفرقة.



وفي هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، خلال عمليات مختلفة ببشار (14) تاجر مخدرات بحوزتهم (447,8) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقفت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع حراس الحدود بالنعامة تاجر (01) مخدرات وضبطت (439) كيلوغرام من نفس المادة.



وفي نفس السياق، حجز حراس السواحل بوهران (94) كيلوغرام من من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (14) تاجر مخدرات وضبط (40) كيلوغرام من نفس المادة و(29816) قرص مهلوس في عمليات متفرقة بكل من تلمسان وغليزان والأغواط والوادي وتبسة وورڨلة وبجاية وأم البواقي.



من جهة أخرى، أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (60) شخصا وحجزت (10) مركبات و(54) مولد كهربائي و(38) مطرقة ضغط و(03) أجهزة كشف عن المعادن وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة (6,57) طن من المواد الغذائية و (1,5) طن من مادة الإسمنت الموجهة للتهريب، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني (04) أشخاص وحجزت (15) بندقية صيد وكمية من الخراطيش بكل من تبسة والجلفة والطارف وبجاية و عنابة وتمنراست. كما تم حجز (64,6) قنطار من مادة التبغ و(2987) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عديد العمليات المتفرقة بكل من بسكرة وورقلة، فيما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (7890) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وجانت.



وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ (91) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان ومستغانم وعنابة والطارف والجزائر، فيما تم توقيف (61) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وتلمسان وتبسة وغليزان والنعامة وتندوف وإن أمناس.



