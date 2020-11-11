تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات داخلية في سط وشرق البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون الأصفر على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن أمطارا رعدية ستميز بداية من صباح اليوم، ولايات المسيلة، الجلفة، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، البويرة، تيزي وزو، سطيف، قالمة، قسنطينة، برج بوعريريج، سوق أهراس وميلة.

وأضاف ذات المصدر أن صلاحية النشرية تمتد من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، وستتراوح كميات الأمطار المتساقطة من 15 إلى 20 ملم محليا.