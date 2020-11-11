أدى حادث مرور وقع، فجر اليوم الأربعاء، بولاية سيدي بلعباس إلى وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، حسب ما أفاد بيان لمديرية الحماية المدنية بسيدي بلعباس.

وأكد نفس المصدر أن سبب الحادث هو اصطدام بين شاحنة من نوع "جي أم سي" وسيارة من نوع "كليو" بالطريق الوطني رقم 7 ببلدية لمطار، وخلف وفاة شخصين في عين المكان من جنس ذكر في الأربعينيات من العمر، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين يبلغان من العمر 76 و36 سنة بجروح بليغة، قدمت لهما الإسعافات الأولية وحولا إلى مستشفى سيدي بلعباس.