إرتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ترقب صدور تقرير "أوبك" الشهري، ووسط متابعة مستجدات "كورونا" وجهود تطوير اللقاح.

وعلى صعيد التداولات، إرتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم جانفي بنسبة 1.58% إلى 44.30 دولار للبرميل، في تمام الساعة 40:07 صباحاً بتوقيت الجزائر. كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1% مسجلة 41.78 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد قفزت حوالي 3 بالمائة، الثلاثاء، بعد أن غطت آمال بأن لقاحا لكوفيد-19 يلوح في الأفق على القلق إزاء هبوط في الطلب على الوقود بسبب إجراءات جديدة للعزل العام لاحتواء فيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.21 دولار، أو 2.9 بالمائة، لتسجل عند التسوية 43.61 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار، أو 2.7 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 41.36 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما قفزة 8 بالمائة، الإثنين، وهي أكبر مكاسبهما ليوم واحد في أكثر من 5 أشهر، بعد أن قالت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الأدوية إن لقاحهما المشترك للوقاية من مرض كوفيد-19 أظهر فعالية بنسبة تزيد على 90 بالمائة.

لكن تجدد الإغلاقات في أوروبا وتزايد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ما زالا يلحقان ضررا بالطلب على الوقود.