أعلن الديوان الملكي البحريني، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأصدر الديوان الملكي بيانا بشأن هذا الحدث جاء فيه: "بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ينعي الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف البيان: "وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب".

وتابع البيان "وقد أمر صاحب الجلالة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس".

كما غردت بعض الشخصيات البحرينية وعبرت عن حزنها برحيل رئيس الوزراء البحريني ومنهم المستشار الإعلامي للملك البحريني حمد بن عيسي آل خليفة، نبيل الهامر، قال على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "الديوان الملكي ينعي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء".