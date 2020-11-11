يشرف، اليوم الأربعاء، الفريق السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على افتتاح ملتقى إعلامي بالنادي الوطني للجيش، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأفاد البيان، أن هذا الملتقى يندرج في سياق الإعلام في مواجهة المخططات العدائية لاستهداف الجزائر.

وحسب المصدر ذاته، فإن الملتقى تنظمه مديرية الاتصال والإعلام والتوجيه تحت عنوان: "دور الإعلام في رص وتعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة المخططات العدائية لاستهداف الجزائر".

وفي كلمة له قال شنڨريحة "مثلما كان تحرير الوطن واسترجاع سيادته واستقلاله من براثن المستعمر الغاشم ومثلما كان قهر الإرهاب الهمجي الدموي قضية تجند في سبيلها كل الشرفاء من أبناء الجزائر، فإن الدفاع عن بلادنا هو قضية الجميع أيضا".

وأضاف "يستوجب علينا تكثيف الجهود وتوحيدها وتنسيقها للتصدي لكافة المتغيرات المتسارعة على غرار ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة الراهنة".

وتابع الفريق شنڨريحة، "ظاهرة العولمة أضحت أداة هيمنة حقيقية تهدف إلى التحكم في الرأي العام العالمي وتوجيهه وفق رؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية واحدة تضمحل خلالها خصوصيات الآخرين تتآكل معها مقومات شخصيتهم الوطنية".