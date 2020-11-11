يشرف، اليوم الأربعاء، الفريق السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على افتتاح ملتقى إعلامي بالنادي الوطني للجيش، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأفاد البيان، أن هذا الملتقى يندرج في سياق الإعلام في مواجهة المخططات العدائية لاستهداف الجزائر.

وحسب المصدر ذاته، فإن الملتقى تنظمه مديرية الاتصال والإعلام والتوجيه تحت عنوان: "دور الإعلام في رص وتعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة المخططات العدائية لاستهداف الجزائر".