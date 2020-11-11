عبر كريم عريبي لاعب نادي نيم الفرنسي بفخره واعتزازه بالدعوة التي وجهت له من قبل المدرب جمال بلماضي لتمثيل ألوان المنتخب الوطني.

وقال اللاعب السابق للنجم الساحلي :" هذا شرف لي ولعائلتي ، هذا حلم أي لاعب سوءا كان مغتربا أو محليا، سأعمل جاهدا لإثبات أحقيتي بالتواجد ضمن تشكيلة الخضر.

" وأضاف:" كنت أسمع بالأجواء الرائعة داخل المجموعة واكتشفت ذلك عن قرب وشعرت بأني معتاد على حضور المعسكرات الإعدادية للمنتخب."

وأردف ابن مدينة الرغاية والمهاجم الأسبق لشباب باتنة، شباب بلوزداد ودفاع تاجنانت:" تواجدي هنا يؤكد بأن من يعمل ويثابر ويصبر فإنه سينال حتما والمدرب جمال بلماضي يمنحه الفرصة، صحيح الأمر ليس سهلا ولكن غير مستحيل المهم الإرادة والعزيمة."

وعرّج عريبي على فريقه الجديد نيم الفرنسي وأكد بأن مواطنه وزميله في الفريق زين الدين فرحات سهل عليه الاندماج ووضعه في أفضل الظروف متمنيا عودته مجددا للمنتخب بعد الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الميادين.