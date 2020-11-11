تمكنت، ليلة الإثنين، دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس التونسية، من الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب الأدوية إلى الجزائر متكونة من 6 أشخاص من بينهم 05 فتيات تونسيات.

وحسب قناة "نسمة" التونسية، فإنه من خلال التحري معهم تبين، أن من بينهم فتاة مهنتها صيدلية، حيث تم حجز 1563 قرص مخدر كانت بحوزتهم والمقدرة قيمتها بحوالي 08 آلاف دينار تونسي.

بالإضافة إلى، قطعة من مخدر بما يعرف بالتمرة، مبلغ مالي من العملة التونسية متأتي من تجارة الأدوية وسيارة كانوا يستغلونها في التنقلات.