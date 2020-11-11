أبدى مدافع ليون الفرنسي جمال بن العمري سعادته بالعودة إلى أجواء المنتخب الوطني والمنافسات القارية.

وصرح بن العمري لموقع الفاف " فرحة كبيرة عند العودة إلى الجزائر أولا وإلى المنتخب الوطني ثانيا، نحن نعمل بجد وسنكون في مستوى تطلعات الجمهور".

وأضاف "هناك من لم يصدق انتقالي من الشباب السعودي إلى أولمبيك ليون، لكن مع العمل لا شيء مستحيل، نحن الجزائريون بقدر التهميش الذي نتعرض له بقدر ما تكون الإرادة والعزيمة على النجاح والرد على المشككين، أتمنى أن لا يكون هناك بن العمري آخر ..أقصد من ناحية الظلم الذي تعرضت له سابقا، هناك مواهب عديدة في الجزائر أتمنى لها الاحتراف في سن مبكر."

وعن لقاء زيمبابوي أوضح بن العمري " مواجهة منتخب زيمبابوي، ستكون صعبة، خصوصا وأن أي منافس الآن يسعى للفوز على أبطال إفريقيا وذلك يعد بمثابة انجاز بالنسبة إليهم."

وختم كلامه قائلا" ندرك جيدا ما ينتظرنا، جمهورنا لا يريدنا أن ننهزم ونحن كذلك نود مواصلة سلسلة النتائج الايجابية".