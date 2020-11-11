تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من توقيف شبكة متكونة من 10 أشخاص مختصة في تهريب المهاجرين عن طريق البحر بصفة غير قانونية، حسبما أستفيد يوم الأربعاء من ذات الهيئة الأمنية.

وتتشكل هذه الشبكة من 10 أشخاص ينحدرون من مختلف ولايات الوطن حيث تختص في تنظيم رحلات، عبر البحر للمهاجرين مقابل مبالغ مالية "جد معتبرة"، وفق ما أشار إليه ذات المصدر.

وأسفرت العملية عن حجز قارب مطاطي مزود بمحرك وسيارتين ودراجة نارية ومبلغ مالي يزيد عن ثلاثة ملايين دج و 215 أورو إضافة إلى حجز 08 صفائح بنزين وجهاز لتحديد المواقع (جي بي أس).