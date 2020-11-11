خص وزير الشباب والرياضة سيدي علي خالدي عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم بزيارة إلى المركز التقني بسيدي موسى، ودخل الخضر في معسكر إعداديا تحضيرا للمواجهة المزدوجة أمام منتخب زيمبابوي.

وكتب سيد علي خالدي عبر صفحته الرسمية على فايسبوك " تشرفت بزيارة منتخبنا الوطني لكرة القدم على مستوى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، تحسبا للقاء الذي سيجمعه ضد نظيره الزيمبابوي، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس ٕإفريقيا للأمم."

وأضاف "لقد كانت هذه الزيارة فرصة لأهنئ منتخبنا الوطني على النتائج المشرفة التي حققها ولأحمل عبارات الشكر والعرفان للاعبي المنتخب وللطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي وكذا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ولكل من ساهم من قريب أو من بعيد في تحقيق هذه النتائج التي طالما كانت مصدر فخر و اعتزاز لكل الشعب الجزائري".

كما أكد سيد علي خالدي دعم الدولة الكامل والمتواصل ومساندتها وتشجيعها للمنتخب من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في قادم المنافسات القارية خالدي.