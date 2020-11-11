قدمت إدارة فريق أهلي برج بوعريريج طلبا إلى السلطات المعنية من أجل إعادة النظر في نظام المنافسة الخاص بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وحسب بيان النادي عبر صفحته على الفايسبوك " فإنه نظرا للوضع المقلق بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 ، ونظرا للأزمة المالية التي تمر بها غالبية الأندية الجزائرية ، نعتقد أنه من المستحيل إكمال البطولة وذلك من خلال لعب 38 مباراة."

وأضاف المصدر ذاته "ولهذه الغاية نعتقد أنه من الأفضل مراجعة صيغة البطولة الوطنية خلال موسم (2020 - 2021) من خلال تطوير النظام التالي: 1

- مجموعتان من 10 أندية لكل منهما (الوسط الشرقي ، الوسط الغربي) مع المباريات الفاصلة للقب والنزول إلى القسم الثاني 2- لعب مرحلة الذهاب والمقدرة بتسعة عشر مباراة في ملاعب محايدة.

وكانت إدارة فريق اتحاد الجزائر قد أكدت أمس أنها قدمت طلبها إلى الجهات الوصية للنظر في نظام المنافسة الكروية تحسبا لهذا الموسم.