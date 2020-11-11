أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء استئناف قضية الإخوة كونيناف المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد إلى يوم 2 ديسمبر القادم بطلب من هيئة الدفاع. و

كانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد فصلت في هذه القضية في سبتمبر الفارط بإدانة المتهمين بعقوبة السجن النافذ من 12 إلى 20 سنة مع مصادرة جميع أموالهم حيث تم الحكم بـ 16 سنة سجنا و8 ملايين دج غرامة في حق رضا كونيناف فيما تمت إدانة شقيقه طارق بـ 15 سنة سجنا نافذا ونفس الغرامة بالإضافة إلى الحكم بـ 12 سنة سجنا نافذا في حق عبد القادر.

وقضت نفس المحكمة بسجن سعاد كونيناف 20 سنة نافذة وغرامة بـ 8 ملايين دج، مع تنفيذ الأمر بإلقاء القبض عليها فيما تمت إدانة الشركات المعنوية بغرامة مالية قدرت بـ 32 مليون، أما المتهمين الآخرين المتورطين في هذه القضية من موظفين سابقين في العديد من الوزارات والهيئات فقد تم الحكم عليهم بعقوبات بالحبس النافذ بين 18 شهرا و3 سنوات.