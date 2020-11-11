التمس النائب العام بمجلس قضاء البليدة خلال جلسة الاستئناف في "قضية الخليفة"، اليوم الأربعاء السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة.

والتمس النائب العام مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم، الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة، التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.

وكانت جلسة محاكمة المتهمين الـ12 في قضية بنك الخليفة قد انطلقت يوم الأحد الماضي بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015.

وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.