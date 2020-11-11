قال المتحدث باسم جماعة الإخوان طلعت فهمي، إن جماعته "دعوية إصلاحية" و"ليست إرهابية" كما وصفتها السعودية.

جاء ذلك في تصريح ردت به الجماعة على بيان صدر أمس الثلاثاء، عن هيئة كبار العلماء في السعودية (رسمية)، اعتبرت فيه الجماعة "تنظيماً إرهابياً".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن فهمي، قوله، إن جماعة الإخوان، التي تأسست في مصر عام 1928، "بعيدة كل البعد عن العنف والإرهاب وتفريق صف الأمة، وهي منذ نشأتها جماعة دعوية إصلاحية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون إفراط أو تفريط".

وأضاف إن الجماعة "تنفي كل الاتهامات التي ساقتها هيئة كبار العلماء ضدها". وتابع أن "الجماعة بعيدة تماماً عن العنف والإرهاب، وكانت دوماً ضحية لعنف وإرهاب النظم الديكتاتورية".