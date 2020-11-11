تم اليوم الأربعاء، غلق مدرسة الشهيد رومان وأبنائه الواقعة بوسط مدينة ذراع بن خدة بسبب شكوك حول إصابة أحد التلاميذ بوباء فيروس كورونا، حسبما كشفته مصادر محلية لـ"الخبر".

وحسب المصادر نفسها تم أمس الثلاثاء غلق مدرسة بقرية قنطيجة بعد أن ظهرت أعراض الإصابة بالوباء لدى زوج معلمة الأمر الذي دفع بمسؤولي ذات المؤسسة التربوية خوفا من انتشار الوباء وسط المعلمين والعمال والتلاميذ.

كما أفادت ذات المصادر، بغلق 6 مطاعم مدرسية بكل من عزازڨة، تيزي غنيف وأيت خليلي بدائرة مقلع لظهور أعراض المرض وسط عمال هذه المطاعم.