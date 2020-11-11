أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم مباريات الأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة في ظل وجود فيروس كورونا. وحسب المصدر ذاته فقد تقرر زيادة قوائم الفرق في المسابقات القارية بـ 10 لاعبين فيما ستكون قوائم المنتخبات مفتوحة.

وشدد كاف في بيانه، على أن أي مباراة للأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة ستقام طالما يتواجد في القائمة النهائية لأي من الفريقين المتباريين ما يسمح بوجود 11 لاعبًا أساسيًا وأربعة بدلاء، بغض النظر عن عدد مصابي الفريق بفيروس كورونا.

وجاءت القرارات كالآتي: 1- بالنسبة للمسابقات التي تفرض لوائحها وجود قائمة بعدد محدد من اللاعبين على سبيل المثال: مسابقات الأندية ، نهائيات البطولات القارية زيادة عدد اللاعبين بواقع عشرة لاعبين ،على سبيل المثال، إذا كانت اللوائح تفرض قائمة تضم 30 لاعبًا فسيتم زيادة العدد إلى 40 لاعبا .

- بالنسبة للمسابقات التي تتيح اللوائح الخاصة بها تعديل قائمة اللاعبين من مباراة إلى أخرى كتصفيات كأس الأمم الإفريقية، تصفيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات ... إلخ , يمكن للاتحادات بالفعل السفر بعدد غير محدود من اللاعبين مما سيسمح لهم باستبدال أي لاعب تثبت إيجابية عينته في كشف فيروس كورونا. ـ

بعد زيادة عدد اللاعبين في القائمة، سيتم تطبيق القاعدة التالية، والتي تتوافق مع قوانين اللعبة، على جميع مسابقات كاف: يتعين على الفريق التأكد من وجود قائمة من 11 لاعبًا على الأقل (بما في ذلك حارس مرمى واحد) إضافة إلى 4 بدلاء للمشاركة في أي مباراة، وهذا بغض النظر عن عدد اللاعبين الذين كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا لهم إيجابية.