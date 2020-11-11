ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً إلى رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، ورئيس ومقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.

وخُصص هذا الاجتماع، لتبادل وجهات النظر حول البرنامج المسطر لأشغال مجلس الأمة في الفترة القادمة خاصة منها الاجتماعات التحضيرية المتعلقة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وإعداد مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2021.

وتقرر بهذا الخصوص عقد اجتماع لمكتب مجلس الأمة موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني لضبط برنامج أشغال المجلس للفترة القادمة، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وأكد صالح قوجيل، خلال الاجتماع، أن "الجزائريات والجزائريين بإقرارهم الدستور الجديد يكونون قد حكّموا المصلحة العليا للوطن ودشّنوا مرحلة جديدة تتضح فيها بصفة جلية وشفافة ملامح التغيير المنشود الذي تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون... ليشكل اعتماد هذا الدستور الميلاد الفعلي للجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها ويأملها الشعب الجزائري" .

وأضاف، "هي الجمهورية الجديدة التي تمضي بسعي حثيث ودؤوب إلى أخلقة الحياة العامة وتكرس بالفعل لا القول العدالة المنشودة وتجسد المساواة وتفتح الأمل في التطلع للمشاركة في تحمل المسؤوليات لجيل الحاضر والمستقبل عبر التمكين للشباب الصاعد ولقيم التفوق والاستحقاق والجدارة... وذلك في إطار مشروع وطني كبير لإعادة بناء الهرم المؤسساتي للدولة أفقياً وعمودياً، باستلهام المثل والقيم النوفمبرية... "