مددت لجنة التسيير والمتابعة المالية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم في آجال إيداع ملفات إجازة النادي المحترف وذلك إلى غاية 22 نوفمبر الجاري.

وحسب بيان الفاف فإنه "بناءً على طلب بعض الأندية المحترفة والشركات الرياضية المساهمة للحصول على وقت إضافي لاستكمال الملف الخاص بإجازة النادي، وبالنظر إلى الحالة الصحية وافقت مديرية التسيير والمتابعة المالية التابعة لاتحاد كرة القدم الجزائري على منح موعد نهائي لجميع المعنيين لتسوية أوضاعهم الإدارية وذلك إلى غاية 22 نوفمبر الجاري كأقصى تقدير".