سجلت الجزائر رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الأربعاء.

وأعلنت اللجنة العلمية المختصة إحصاء 811 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر حصيلة تسجلها البلاد منذ بداية انتشار الفيروس أواخر شهر فيفري الماضي، حيث تم تحطيم الرقم القياسي المسجل أمس المقدر بـ753 حالة.

وبهذا يرتفع العد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 64.257 حالة.

و أعلنت نفس اللجنة عن تسجيل 16 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2093 وفاة.

كما تم تسجيل 354 حالة شفاء جديدة من الفيروس خلال نفس الفترة ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس منذ بداية الجائحة في الجزائر 42.980 حالة.

و كشف نفس المصدر أن 49 مريضا لا يزالو تحت العناية المركزة.