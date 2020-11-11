قفزت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لأعلى مستوى في شهرين، بفعل اجتماع عدة بيانات محفزة، مرتبطة بظهور بوادر على لقاح مضاد لفيروس "كورونا"، وهبوط مخزونات الخام الأمريكية، واستعداد تحالف "أوبك+" لتعديل اتفاقية خفض الإنتاج.

وعند الساعة 12:30 بتوقيت الجزائر، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" تسليم جانفي بنسبة 3.55 % أو 1.55 دولاراً، إلى 45.16 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس" الوسيط، تسليم ديسمبر بنسبة 3.75 % أو 1.55 دولاراً، إلى 42.91 دولاراً للبرميل.

وأنهى خام "غرب تكساس" الوسيط جلسة الأمس فوق 41 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنسبة 5% إضافية وبلغ (41 دولارًا، 41.50 دولارًا)، بعد انخفاض مفاجئ في مخزون الخام وفق تقرير معهد البترول الأمريكي.