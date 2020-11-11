اصدر والي سكيكدة ،عبد القادر بن سعيد، قرارا يمنع من خلاله استعمال الطاولات والكراسي داخل المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع ومحلات بيع الحلويات والمرطبات، كما يمنع استغلال الفضاءات الخارجية والاكتفاء بتقديم المأكولات والمشروبات عن طريق الأخذ حسب نص القرار رقم 1417 الصادر نهار اليوم الاربعاء.

وقد جاء هذا القرار بعد الإهمال الملاحظ للبروتوكول الصحي بحيث أن الكثير من المقاهي والمحلات تخلت عن التعقيم وتوفير وسائل الوقاية إلى جانب هذا أن الكثير أصبح يستغنى عن وضع الكمامة والتباعد يحدث هذا بشكل ظاهر للعيان في أسواق الخضر والفواكه ومحلات بيع المواد الغذائية .