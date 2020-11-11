والي البويرة يتفقد دار العجزة والطفولة المسعفة
مجتمع
11 نوفمبر 2020 () - البويرة: سمير قميري
نظم اليوم والي ولاية البويرة رفقة أعضاء نادي الصحافة والإعلام زيارة إلى دار العجزة و مركز الطفولة المسعفة للوقوف على التكفل الصحي و البيداغوجي للاطفال خاصة وظروف انتشار كوفيد 19.
والي الولاية وخلال الزيارة الح على ضرورة التكفل الجيد بهذه الفئة من خلال تطبيق البروتوكول الصحي و تعزيز الرعاية الصحية ، مع توفير كل المتطلبات، وقدم خلال هذه الزيارة عدد من الكمامات و مواد التعقيم .
وخلال زيارته على المراكز البيداغوجية عرج ذات الوالي رفقة الصحفيين إلى المركز البيداغوجي الصم والبكم اين تم عرض البرنامج المخصص للتعليم الفئة الخاصة في إطار كوفيد 19.