Getty Images أصر بايدن على أنه لا يوجد شيء يوقف نقل السلطة

قال جو بايدن إن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة في الانتخابات الرئاسة "أمر مخجل".

وأكد بايدن، الذي فاز في السباق الرئاسي، على أنه لا يوجد شيء يوقف عملية نقل السلطة.

في غضون ذلك، غرد ترامب على تويتر زاعما أنه سيفوز في النهاية بالسباق، على الرغم من أن جميع شبكات التلفزيون الكبرى توقعت خسارته.

وكما يحدث في انتخابات الرئاسة الأمريكية كل 4 سنوات، أعلنت وسائل الإعلام عن الفائز المنتظر في السباق.

ولم يتم حتى الآن التصديق على نتائج كل ولاية على حدة، ولا تزال عمليات فرز الأصوات مستمرة في بعض الولايات، ولن يتم إقرار النتيجة إلا بعد اجتماع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ماذا قال بايدن؟

سأل أحد المراسلين بايدن، يوم الثلاثاء، عن رأيه في رفض الرئيس ترامب الاعتراف بالهزيمة.

وقال بايدن، وهو من الحزب الديمقراطي: "أعتقد أنه أمر مخجل بصراحة تامة". "الشيء الوحيد، كيف يمكنني أن أقول هذا بلباقة، أعتقد أنه لن يساعد في إرث الرئيس".

وأضاف في إشارة إلى يوم التنصيب "في نهاية الأمر، كما تعلمون، كل شيء سيؤتي ثماره في 20 يناير/ كانون الثاني".

وأجرى بايدن مكالمات هاتفية مع قادة أجانب، فيما يستعد لتولي المنصب.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الإيرلندي مايكل مارتن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من بين الذين تحدث إليهم بايدن يوم الثلاثاء.

وفي إشارة إلى تلك المكالمات، قال بايدن: "إنني أخبرهم بأن أمريكا قد عادت".

وبينما يمضي هو ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس قدما في الاستعدادات للمرحلة المقبلة، يعتقد أن هيئة حكومية تعطل جهودهما نوعا ما.

وتنسق إدارة الخدمات العامة عملية توفير تمويل للإدارات المقبلة. وقد رفضت حتى الآن الاعتراف رسميا بأن بايدن هو الرئيس المنتخب.

ومع ذلك قال بايدن: "بصراحة لا نرى أي شيء يبطئنا".

ماذا قال ترامب وحلفاؤه؟

يوم الثلاثاء، توجه ترامب إلى تويتر لإطلاق العديد من التغريدات بأحرف كبيرة حول "مخالفات واسعة مرتبطة بعملية فرز الأصوات"، مؤكدا: "سننتصر!".

وأضاف موقع تويتر تحذيرا مرتبطا بتغريداته، قائلا إنها "محل خلاف".

وكرر ترامب ادعاءات عن بايدن لا يستطيع الفوز في الانتخابات إلا من خلال مخالفات، ولكن لم يظهر أي دليل حتى الآن يدعم ذلك.