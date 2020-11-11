أحدثت كمية الأمطار الطوفانية التي تساقطت على مدينة قالمة في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، حالة طوارئ، خاصة بمحيط سوق الخضر والفواكه شارع التطوع بالجهة الغربية من المدينة، الذي يشهد انتشارا غير مسبوق للباعة الفوضويين وزحفهم على معظم اجزاء الطريق إلى الجهتين .

وأطلق مواطنون وتجار خضر، حوالي الساعة الخامسة مساء نداءات نجدة ، بعدما داهمت سيول طوفانية جارفة الطريق المزدوج العابر للموق التجاري، وجرّت معها سلعا وخضر وفواكه وبعض سيارات المتسوقين ، فيما يشبه الطوفان الغامر للمكان ، والمحمّل بشتى الأتربة والحجارة والشوائب .

وعاشت العديد من الشوارع الرئيسة كشارع 01 نوفمبر ، سويداني بوجمعة حي 19 مارس وغيرها، حالة من الذعر ، إثر مداهمة السيول الجارفة لهذه الشوارع وتسرب مياه الأمطار إلى داخل بعض المحلات التجارية .

وتدخلت فرق للحماية المدنية بالوحدة الرئيسية وبالمركز المتقدم لبلدية قالمة ، لامتصاص التسربات المائية ومجانبة المواطنين الخطر،في انتظار الحصيلة التي سجلتها مصالح الحماية المدنية .