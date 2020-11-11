أصبحت المؤسسة الإقتصادية "جيون" ممولا جديد لشباب أهلي البرج خلفا لـ"كوندور" الذي كان الممول الرئيسي للفريق خلال الموسم الماضي.

وسيسمح عقد "السبونسورينغ" الجديد لشباب أهلي البرج من الخروج ولو مؤقتا من الأزمة المالية التي شهدها منذ عدة أشهر، والتي كادت أن تحرم "الكابا" من الإنخراط والإعداد للموسم الكروي الجديد، لولا عودة نذير بوزناد الذي تولى منصب مدير عام الفريق، ونجح، رفقة مساعديه، من إعادة بعث الفريق، وتسوية عدة جوانب عالقة، خاصة قضية الديون السابقة