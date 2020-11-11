دعت مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، أمس، رؤساء الجمعيات والنوادي والرابطات الرياضية لولاية الجزائر العاصمة إلى ضرورة إلغاء جميع التجمعات، مؤكدة في بيانها بأن قرار الإلغاء يشمل كل التجمعات على مستوى ولاية الجزائر "تحت أي شكل." وأوضح بيان المديرية أن المراسلة الموجهة لرؤساء الجمعيات والنوادي والرابطات الرياضية لولاية الجزائر العاصمة، تندرج في إطار تنفيذ تعليمة الوزير الأول رقم 511 المؤرخة في 5 نوفمبر 2020، ليضيف البيان بأن كل الرؤساء المعنيين مطالبون بتطبيق التعليمة.

وكشف مصدر عليم بأن تعليمة بيان مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر سيتم تطبيقها على جميع الولايات، مشيرا في ذات السياق بأن التعليمة لا تشمل رياضيي وأندية النخبة الذين يملكون تراخيص بغرض التحضير للإستحقاقات الرياضية الدولية، موضحا بأن وزارة الشباب والرياضة ستوضح مصير بطولة الإحتراف، خاصة في ظل الأرقام المخيفة المرتفعة لعدد المصابين بوباء "كوفيد 19"، ملمحا بأن وزارة الشباب والرياضة ستعمم قرار إلغاء التجمعات على أندية الرابطة المحترفة الأولى، ما يعني احتمال تأجيل انطلاق بطولة الإحتراف المقررة مبدئيا يوم 28 نوفمبر، والتي يسبقها مباراة "الكأس الممتازة" يوم 21 نوفمبر بين إتحاد الجزائر وشباب بلوزداد.