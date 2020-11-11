كثف جهيد موس والي ولاية المدية هذه الايام من زياراته التفقدية لمختلف بلديات الولاية و حظيت المشاريع السكنية باهتمام مسؤول الهيئة التنفيذية خاصة منها الجاهزة للتوزيع.



واستكمالا لزيارته التفقدية لسير برامج المشاريع السكنية بمختلف حل والي الولاية مساء اليوم ببلدية البرواقية قادما اليها من قصر البخاري ،أين عاين اشغال انجاز 900 سكنا ضمن صيغة برنامج عدل بالبرواقية.



والي الولاية وقف على سير اشغال انجاز المشروع داعيا الجهات ذات الصلة الى ضرورة الرفع من وتيرة الاشغال والعمل على التنسيق بين مختلف المصالح ذات الصلة، مع التكفل بالربط بمختلف الشبكات سيما شبكات التطهير والربط بالغاز الطبيعي مع ايفاد لجنة ولائية لدراسة طلب وكالة عدل لتوطين 48+112 بسبب عدم وجود الأوعية العقارية