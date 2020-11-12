يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم عند استقباله لمنتخب زيمبابوي، سهرة اليوم على ملعب 5 جويلية الأولمبي، لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022، وبالتالي وضع قدم أولى في النهائيات التي ستحتضنها الكاميرون.

ويتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الثالثة لهذه التصفيات، برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين، واستهل "الخضر" مشوارهم قبل عام عبر اكتساح مرمى زامبيا بخماسية نظيفة، قبل أن يخطف أشبال المدرب جمال بلماضي ثلاث نقاط إضافية، على أرض منافسهم الموالي منتخب بوتسوانا، بفضل هدف "الغائب" يوسف بلايلي من ركنية مباشرة في مباراة الجولة الثانية.

ويتطلع أبطال إفريقيا بالمناسبة لتحسين رقمهم القياسي الخاص بعدد المباريات دون هزيمة والذي وصل إلى المباراة رقم 20 وهذا للاقتراب أكثر من صاحب الرقم القياسي الإفريقي منتخب مصر بـ24 مباراة. ولم يخف المدرب الوطني في تصريحاته الأخيرة، رغبته في الوصول لما حققه "الفراعنة"، رغم الظروف الاستثنائية التي ستشهدها مباراة اليوم، بفعل انتشار وباء كورونا المستجد.. ظروف سيكون من أبرز معالمها غياب الجمهور لأول مرة في تاريخ المباريات الرسمية لـ"الأفناك".

وتشهد تشكيلة المدرب جمال بلماضي غيابات نوعية في هذه المباراة كان أولها غياب يوسف عطال بسبب إصابته بـ"كوفيد 19"، ثم محمد فارس الذي تم "احتجازه" لذات السبب تقريبا، وجمال بن العمري الذي يعاني من إصابة، الأمر الذي فتح المجال لعودة أيوب عبد اللاوي واستدعاء عبد القادر بدران لتدعيم الدفاع.

ويرتقب أن لا تشهد التشكيلة الأساسية للمدرب جمال بلماضي، تعديلات هامة مع تجديد الثقة في مدافع بيرشوت البلجيكي، محمد رضا حلايمية، وإشراك مهدي تاهرات إلى جانب ماندي في محور الدفاع لتعويض العناصر الأساسية الغائبة.

وفي الجهة المقابلة، يسعى منتخب زيمبابوي لتعزيز حظوظه في التأهل لنهائيات الكاميرون، وهو الذي يحوز على 4 نقاط بعد التعثر سلبا في الجولة الأولى أمام الضيف بوتسوانا، قبل أن يقتنص فوزا ثمينا وهاما أمام زامبيا على أرض هذا الأخير في الجولة الثانية (فوز 1-2).

وعرفت تشكيلة المدرب زدرافكو لوغاروزيتش بدورها غيابات نوعية كان أولها الحارس مكورفا تاتيندا والمدافع جيريرا تاندي ولاعب الوسط نكوبي بوتولزي، لكن أبرزها يبقى غياب لاعب وسط نادي ماتز الفرنسي، مارشال مونيتزي المصاب والذي سيضيّع مباراة العودة أيضا يوم 16 نوفمبر الجاري بهراري، فيما تبقى آمال "الواريور" معلقة على هداف نادي أولمبيك ليون الفرنسي تينو كيدويري الذي سجل ثنائية فوز فريقه في القمة المحلية الأخيرة أمام سانت إيتيان، برسم البطولة الفرنسية.