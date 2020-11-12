أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أمس الأربعاء أنها ستزيد رحلاتها إلى الجزائر بمعدل رحلتين أسبوعيا اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وأضافت الخطوط الجوية القطرية أنها ستزيد أيضا من عدد رحلاتها باتجاه وجهاتها الحالية خلال الأسابيع القادمة، من ضمنها، أيضا شيكاغو وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري، وكييف اعتبارا من 18 ديسمبر المقبل.

كما ستستأنف الشركة رحلاتها إلى مدينة ميامي الأمريكية اعتبارا من 14 نوفمبر الجاري، ومدينة نيويورك اعتبارا من اليوم نفسه، ومدينة بوكيت اعتبارا من 4 ديسمبر المقبل، وسيشل اعتبارا من 15 ديسمبر أيضا، ومدينة تبليسي اعتبارا من 5 نوفمبر الجاري، ومدينة وارسو اعتبارا من 16 ديسمبر المقبل. كما ستدشن الناقلة الوطنية لدولة قطر أيضا وجهتين جديدتين حيث ستنظم رحلة أسبوعيا إلى لواندا عاصمة أنغولا اعتبارا من 14 ديسمبر، وأربع رحلات أسبوعيا إلى مقاطعة سان فرانسيسكو الأمريكية اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل.