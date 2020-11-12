أعلنت وزارة التجارة، يوم الأربعاء، في بيان لها عن تأجيل العمل بالمرسوم التنفيذي المتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع وكذا المرسوم التنفيذي المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه.

و أفادت الوزارة في بيانها أنها تنهي إلى علم كل المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في شعبة الحبوب (مطاحن الدقيق ومطاحن السميد) بأنه حرصا منها على ضمان نجاح البرنامج المسطر من طرف السلطات العمومية والمتعلق بتأطير عمليات إنتاج وتوزيع الدقيق و السميد المدعم، فقد تقرر تأجيل إلى موعد يحدد لاحقا العمل بأحكام كل من المرسومين التنفيذيين.

ويتعلق الأمر، حسب البيان، بالمرسوم التنفيذي رقم 20-241 المؤرخ في 31 أوت 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 13 أفريل 1996 والمتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع وكذا المرسوم التنفيذي رقم 20-242 المؤرخ في 31 أوت 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر 2007 المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه.