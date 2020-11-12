سلمت مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني أمس الأربعاء، 818 عربة متعددة المهام من علامة مرسيدس مخصصة لنقل الأشخاص والإسعاف ونقل البضائع لفائدة وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني ومؤسسات عمومية وخاصة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة، وبإشراف مباشر من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، تمّ يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، تسليم (818) عربة متعددة المهام"Class-G" وسيارات نفعية "Sprinter" من علامة مرسيدس- بنز، مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز "SAFAV-MB"، مخصصة لنقل الأفراد والإسعاف وورشات متنقلة ونقل البضائع وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسات عمومية وخاصة.

وأضاف ذات المصدر أن هذه العملية تندرج ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والهادفة لتفعيل صناعة وطنية ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.