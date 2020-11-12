طمأن المدافع الدولي الجزائري لنادي موشنغلادباخ الألماني لكرة القدم، رامي بن سبعيني أمس الأربعاء، عن حالته الصحية مؤكدا بأنه جاهز للمواجهة المزدوجة أمام منتخب زيمبابوي، يومي 12 و16 نوفمبر لحساب الجولتين الثالثة والرابعة (المجموعة الثامنة) من تصفيات كأس إفريقيا للأمم (2021)، المؤجلة إلى عام 2022.

وقال بن سبعيني للصحافة عقب وصوله إلى الجزائر رفقة زميله أيوب عبد اللاوي، لاعب نادي سيون السويسري الذي استدعي لتعويض محمد فارس (لاتسيو روما الإيطالي) : "اجتزت فحوصا طبية التي لم تكشف أي شيء. أنا متواجد هنا وجاهز للمباراتين أمام زيمبابوي" .

وكان من المقرر أن يتنقل بن سبعيني إلى الجزائر يوم الإثنين، لكنه تأخر عن السفر لاجتياز فحوص طبية بألمانيا، بعد اصطدامه يوم الأحد بلاعب من فريق باير ليفركوزن (هزيمة: 3-4) برسم الجولة السابعة للبطولة الألمانية.

وأضاف بن سبعيني :" ستكون المباراة صعبة مثل كل المواعيد. نحن جاهزون لمقابلة يومي الخميس والإثنين. المهم أن نلعب مثلما نحن متعودون عليه. سنخوض اللقاء بكل قوة وعزيمة، للبقاء على تلك الديناميكية والحفاظ على سلسلتنا بدون هزيمة".

وتأسف ابن مدينة قسنطينة لغياب الجمهور بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19. وخلص إلى القول :" مع تفشي هذه الجائحة، سيكون مع الأسف، حضور الجمهور غير ممكن. ندرك بأنه سيكون وراءنا رغم كل شيء. نتمنى رؤيته في المواعيد المقبلة".